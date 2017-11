Notícias Os brilhos protagonizam a nova coleção da Uterqüe As últimas propostas da Uterqüe chegam repletas de silhuetas sofisticadas, tons sóbrios e materiais elegantes com jogos de brilhos metálicos. Os acessórios, que vão das clutches com franjas aos brincos maxi, prometem iluminar os looks de inverno para as festas.