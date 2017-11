Clientes das lojas Zara em Istambul, na Turquia, encontraram bilhetes de denúncia dentro das peças de roupa da marca da Inditex. "Fiz esta peça que vai comprar, mas não me pagaram para tal", lia-se na mensagem. Esta foi a forma que os trabalhadores turcos encontraram para tornar o seu protesto público e apelar aos clientes que apoiem a sua causa.

A Bravo Tekstil, subcontrada da gigante espanhola, encerrou da noite para o dia deixando sem pagamento (e já há três meses), mais de uma centena de operários que trabalhavam para a Inditex, a empresa espanhola dona da Zara, e também para a Mango e a Next. O caso desenrola-se desde agosto de 2016 e, após um ano de negociações entre o representante sindical, Disk Tekstil, e as gigantes de moda, as marcas declararam que só pagarão um quarto do exigido, o que desencadeou uma onda de protestos.

Foi criada também uma petição on-line, assinada por 140 trabalhadores, pedindo à comunidade internacional que apoie a causa e que já recebeu mais de 20.500 assinaturas.