Composta por alguns dos melhores designs da marca, a campanha pretende encorajar todas as mulheres a "Encontrar o Tal" e inspirá-las a redescobrir a importância de lingerie que assente na perfeição.

A blogger Leonie Hanne é a colaboradora ideal para a coleção outono/inverno – é uma fã leal da Triumph e a paixão que possuí por styling, moda, viagens e por explorar novas cidades e culturas são uma combinação inspiradora dar vida à palete de cores da nova estação. Não é apenas uma musa da moda com olho para as tendências emergentes, Leonie entende a importância de lingerie que assente na perfeição para a criação do outfit perfeito – quer este seja um look diário e chique com o clássico Amourette 300 ou com o Magic Boost – criando a base certa para que todos fiquem impressionados com o que está a ser usado para a ocasião.