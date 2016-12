Onitsuka Tiger colabora com a marca japonesa ANREALAGE e apresenta tecnologia AR na Paris Fashion Week

A ASICS Japão introduz uma nova linha na marca Onitsuka Tiger, numa colaboração exclusiva com o designer da marca Anrealage, Kunihiko Morinaga. Esta colecção reintroduz o modelo Monte Pokhara queacolhe quatro estilos, e estará disponível em todo o mundo após a estação de Primavera 2017. Esta nova colecção é um revivalismo do modelo "Monte Pokhara", já apresentado em 2009.

E enquanto o protótipo 2009 é retro, e a forma minimalista e futurista, esta nova colecção de Anrealage procura ser um modelo mais abrangente com um conceito para todos os dias. A forma é característica, e é na verdade o que a diferencia de todos os modelos já alguma vez apresentados. Com uma língua alta e calcanhar evidente, o design monomeia é um easy wearing que permite unificar a língua com o upper.