Inspiram-se sobretudo em provas olímpicas de décadas passadas, mas chegam com uma atitude jovem e irresistível.

Onitsuka Tiger regressa com um toque vintage

pub

A marca japonesa Onitsuka Tiger revisita os clássicos numa coleção que pretende conquistar a nova estação. O icónico modelo GSM, inspirado nas sapatilhas clássicas de pista a GSM (game, set, match) regressa com com um design retro e cores suaves como o cinzento claro e o branco.

Outro dos clássicos da marca, o Mexico Delegation, surge numa reedição do modelo original (usado em 1968 pela delegação do México nos Jogos Olímpicos desse ano) mas mantém os tons azul, branco e vermelho.



Destaca-se também a edição renovada do modelo Mexico 66 em amarelo, um dos êxitos de vendas da marca, que recorda o modelo Tai Chi usado por Uma Thurman em Kill Bill. Um dos mais associados ao estilo japonês, o Mexico 66 inspira-se primeiramente nas clássicas sapatilhas de running das provas pré-olímpicos de 1966.