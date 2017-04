pub





Em 2017 o desfile da famosa marca de lingerie vai acontecer na China. A notícia foi recentemente divulgada pela publicação WWD e confirma-se que a próxima paragem dos Anjos da Victoria's Secret é Xangai.

Pela primeira vez, a marca deixa a Europa e a América e vira-se para a Ásia. Mas esta não é uma decisão de estranhar de todo. É conhecida a vontade da marca Victoria's Secret em expandir-se cada vez mais para o mercado asiático.



Para além disso, talvez possa ser uma forma de a marca se redimir perante a comunidade chinesa que, em 2016 não ficou muito contente com o casting de modelos, do qual constavam muito poucas modelos chinesas. O facto de ser uma modelo não chinesa - Elsa Hosk - a surgir com um quimono de dragão também não ajudou.