A Michael Kors desenhou as novas mochilas que vai querer usar na próxima estação. São ideais para as mulheres que gostam de levar tudo consigo ou simplesmente preferem as mochilas às carteiras mais clássicas. Aqui, podem guardar o portátil, a maquilhagem ou até os saltos altos e tudo o que precisam, sem perder a elegância do look feminino.

As novas mochilas têm múltiplos bolsos e estão disponíveis na versão Kelsey, em nylon, ou na elegante Rhea, em pele. O modelo em nylon está disponível em preto, vermelho, cinza e leopardo, enquanto o modelo em pele existe nas mesmas cores e ainda em verde-seco, roxo e magenta.

O design destas mochilas conta, como sempre, com os pormenores que fazem toda a diferença, aos quais a Michael Kors já nos tem habituado.