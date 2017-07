O designer nasceu em Paris e já passou por várias marcas, incluindo a Balmain Homme como diretor criativo. Aos 59 anos, assume agora as rédeas da Lanvin e planeia apresentar a sua primeira coleção já em setembro, durante a semana de moda de Paris.

A nomeação de Lapidus não será a única mudança a acontecer na casa Lanvin, tal como avança o site The Business of Fashion, onde se escreve que o ateliê da maison vai sair do centro de Paris. Certo é também que Lapidus continuará com a sua própria casa de alta-costura, a Création Olivier Lapidus, a primeira a disponibilizar toda a coleção online.