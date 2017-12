Olivia Palermo é a imagem da marca espanhola para a próxima primavera-verão. Por essa razão, a it girl selecionou as suas peças favoritas para uma coleção-cápsula que parece mesmo ter sido criado para ela.

Na verdade, não há acessório que melhor represente a essência da nova-iorquina do que um par de sapatos rasos. No próximo verão, a marca Pretty Ballerinas vai lançar uma coleção-cápsula de oito modelos diferentes, em simultâneo com uma campanha protagonizada pela própria Olivia Palermo.

"Foi uma produção genial em Manhattan. Adorei voltar a trabalhar com Mario Sierra, com quem já havia tido oportunidade de trabalhar em Espanha", referiu Palermo em entrevista à Harper’s Bazaar espanhola.

Trata-se de uma linha de estilos diferentes, desde as bailarinas estampadas em animal print aos slippers em bico, aos mules em tule para a noite, sem esquecer os designs perfeitos para caminhar na cidade. "Escolhi esses oito modelos porque assim que os vi soube de imediato quais os que melhor me representavam", referiu Olivia Palermo à mesma publicação.