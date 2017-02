pub

As lentes polarizadas não deixam margem para dúvidas: a Polaroid apostou tudo na cor para este verão. A nova coleção de óculos de sol da marca, Welcome Summer, é marcada por um design vanguardista, com a particularidade de ter modelos unissexo para todos os gostos. Em tons como verde, laranja, azul e fúcsia, os Polaroid oferecem uma proteção total contra os raios UV, graças às lentes polarizadas.



No próximo verão assistimos à chegada de formas arredondadas e quadradas que brincam com o conceito da ponte dupla, a forte tendência do momento, apresentada em várias tonalidades harmoniosamente combinadas com as cores das lentes. Os Polaroid Welcome Summer estão à venda por um PVP de €55.