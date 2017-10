Fundada por Virgil Abloh em 2013, a Off-White é hoje uma das marcas de luxo mais respeitadas e desejadas da indústria. Entre as influências da cultura de streetweare uma colaboração com a Nike, Abloh criou a Off-Campus, uma série de workshops de moda e painéis de debate que lhe valeram um vasto culto de seguidores.





Para o seu mais recente desfile, Virgil Abloh escolheu uma fonte de inspiração que, à semelhança da sua marca, causou impacto imediato. Com base num moodboard repleto de fotografias que representam os momentos de estilo mais icónicos da princesa Diana, o designer criou uma coleção feminina que canaliza a classe descontraída daquela que foi uma das mulheres mais acarinhadas da realeza.





No desfile, que contou com a participação da supermodelo Naomi Campbell, foram apresentados vestidos com mil e uma camadas de tule em tons pastel, ombros volumosos e power suits com padrões florais saídos dos anos 90. Os sapatos, criações delicadas feitas em parceria com a Jimmy Choo, foram transportados nas mãos de modelos que pareciam regressar a casa no final do baile.