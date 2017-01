pub

Por contraste ao conceito explorado na coleção passada, "home is", a Parfois desafia-nos agora a sair da nossa zona de conforto e a aceitar a mudança que está sempre ao virar da esquina. Com a premissa de que o "nada" se pode transformar em tudo e que, em cada momento, cabe uma imensidão de possibilidades, a Parfois apresenta-nos as suas propostas para a estação que se segue. Esta coleção vive, sobretudo, da inspiração nos motivos da natureza, onde os looks minimalistas e românticos convivem lado a lado.



Protagonizada pela modelo italiana Chiara Celsie e através da lente do fotógrafo argentino Rodrigo Carmuega, chega-nos a campanha de primavera/verão da Parfois, tendo como pano de fundo uma piscina vazia, que surge em representação do nada, junto a uma praia no norte de Portugal. Numa atmosfera paradoxal e apenas possível no nosso imaginário, o cenário desta campanha transporta-nos para o universo dos sonhos, num espaço que tem tanto de simbólico como de real. Assim, a piscina Municipal de Espinho torna-se no cenário perfeito para a nova coleção. Marcada por motivos da natureza com influência selvagem e botânica, como tigres, flores ou pássaros, esta colecção nasceu, sobretudo, na inspiração nos anos 50, 60 e 70, com cores fortes, néons, denim e o vichy em destaque.

Color blocking , tons terra e cores vibrantes compõe uma paleta que nos vai transportar, de imediato, para os dias quentes de verão. Uma coleção que se destaca pelo uso diversificado de materiais e detalhes, como a ganga, patchwork, metalizados, bordados de inspiração animal, rendas e acolchoados, em contraste com materiais veranis e naturais, como a palha, ráfia ou entrançados. Além disso, para a nova estação, a Parfois traz-nos uma linha de bijuteria especial, com peças em prata.