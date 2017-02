pub

O relógio Flow é a nova aposta da Eletta para o Dia dos Namorados. A provar que a simplicidade também pode ser sinónimo de sofisticação, o FLOW aposta num design minimalista aliado à junção de tons suaves, metalizados e eterno preto.



Um presente para ela, ambas as versões do Flow, a Silver e Black Rose - são embelezados com dourado rosa nos ponteiros. O Eletta Flow Silver tem a bracelete em aço prateado, o mostrador em cinza pardo e os ponteiros no tom dourado rosa e o Flow Black Rose tem a bracelete em aço preto, o mostrador preto e os ponteiros em tom dourado rosa. O novo relógio custa €139.