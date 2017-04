Com padrões florais, lisos ou com riscas, com tecidos com rendas ou bordados. Há um mundo de opções na nova coleção da C&A que destaca em especial os vestidos, uma das peças-chave do verão. Pensados para servir em cada silhueta e para realçar o melhor do corpo feminino, os vestidos da C&A acabam de chegar às lojas.

A campanha, revelada através de imagens que mostram várias mulheres a usar os modelos da coleção primavera/verão, assenta num conceito minimalista e trendy. Os vestidos com decote off-the-shoulder são a grande aposta da marca, que privilegia também o espírito boho-chic nos detalhes, seja no comprimento das peças ou nos padrões de flores.