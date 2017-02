pub

Garden, assim se chama a coleção de primavera/verão da Eureka Shoes, inspirada na paleta exótica de um jardim de verão onde os modelos clássicos se transformam com materiais nobres e contemporâneos.



Para além desta inspiração, o estilo western urbano também é uma constante e reflete-se nas fivelas trabalhadas, solas originais , aplicações com cordas e peças metálicas, redes e perfurados. As peças estrela são os sneakers e as sandálias , preenchidos com um arco-íris de tons fortes e veranis .



A aposta nas colaborações com designers nacionais mantém-se nesta estação com as propostas de LUIS CARVALHO x EUREKA, PRUDÊNCIO x EUREKA e NUNO GAMA x EUREKA.