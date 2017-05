Em pele, em nylon, em microfibra ou em algodão, os ténis da linha Lotto Leggenda são feitos de materiais leves, um match com a época quente que se aproxima. Depois de uns anos fora da ribalta, a marca italiana regressa agora com modelos cosmopolitas, adequados a todas as alturas do dia.

Da nova coleção sobressaem os tons dourados e prateados (há até um par em glitter!) que dão um toque clássico a qualquer conjunto: chama-se Autograph e foi originalmente lançada em 1973. Todos os modelos têm estampado o logotipo da Lotto na parte lateral, sola branca e estão à venda a partir de €120.