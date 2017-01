Estão a chegar as estações mais quentes do ano. Nada melhor do que se deixar inspirar pela leveza das cores e melhorar o seu espírito.

A primeira paragem da coleção é o tema Flamingo Road, onde o vívido e elegante animal faz a sua aparição em camisolas para mulher, por vezes em formas 3D. Os prints dominam, desde corações a bolinhas sofisticadas para ela, e detalhes camo e arco-íris para ele. Ilhoses oversized são os detalhes chave desta estação, em metal puro ou numa mistura de cores metálicas. Estas carimbam toda a coleção, desde camisolas a t-shirts, vestidos, sandálias de salto alto a malas da estação.

Para o verão, a Diesel realça as suas habilidades de gama alta em lavagens de denim com uma linha de modelos branqueados justapostos a uma série de brancos. Equilibrados com a atitude vivaz dos modelos coloridos que mostram detalhes em tons contrastantes. De seguida um passeio casual e elegante por uma serie de looks modern-retro que encontram no estilo Memphis inspiração para silhuetas flirty, casacos depurados e desportivos e pela primeira vez na história da Diesel, peças na cor rosa para homem.





A nova coleção traz também uma linha de roupa interior "The Essential" que inclui conceitos básicos confortáveis trabalhados com materiais premium e apresentados numa paleta de cores clássicas; tons vivos são o núcleo da linha. Peças de algodão tipo denim, salpicadas com detalhes em cores néon.



Em relação à roupa de praia, a Diesel continua a dar que falar. A inspiração ready-to-wear de Miami ecoa na coleção de mulher, com biquínis e fatos de banho impressos com palmeiras, paisagens de praia e flamingos. Os biquínis surgem também, adornados com rebordos de denim elástico e laços.