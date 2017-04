pub

É conhecida a extraordinária vida da fundadora da maison francesa, Gabrielle Chanel, mas há muitos pormenores que são ainda desconhecidos. Por essa razão, a Chanel tem vindo a divulgar uma série de pequenos vídeos intitulados ‘Inside Chanel’, com o objectivo de preservar a história de Gabrielle Chanel.





O mais recente mini-vídeo chama-se The Time of Chanel e nele é possível vermos importantes edifícios do mundo inteiro, misturados com a imagem da icónica fundadora. Pelo meio, uma voz profere uma série de ideias que nos fazem pensar, como ‘Não é o tempo em si que importa, mas o que fazemos com ele’.