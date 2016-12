pub

Este acessório pode tornar qualquer look imediatamente mais sofisticado. Não é nada de complicado e muito menos de caro: meias!





As bloggers internacionais usaram e abusaram delas durante as semanas da moda e as meias inundaram as fotografias de street style.





Partilhamos consigo as melhores imagens para que se inspire, e ainda algumas peças para apostar nesta estação.





Por Mariana Abreu Garcia