Uma incrível parceria com uma artista contemporânea. Saiba quem.

pub

A Sisley convidou a artista Vanessa Beecroft para conceptualizar a campanha da nova coleção Primavera/Verão 2017, e o resultado é surpreendente. Nela, a artista italiana aborda de forma geometrizada o corpo humano e a sua estética, onde estão envolvidos homens e mulherers de todas as etnias e estilos.





Atualmente a residir em Los Angeles, a artista sempre se interessou pelas formas femininas. "Os primeiros trabalhos situavam-se algures entre os conhecimentos que tinha de pintura, as mulheres que via na rua e as fotos da Vogue Italia. E foi aí que comecei a usar a moda, mas também a contradizê-la, dissecando alguns aspetos da moda e enfatizando outros".





Cada uma das seis imagens que compõem a campanha apresentam uma formação retangular composta por trinta e cinco homens e mulheres agrupados por forma a formarem três diferentes composições de cor. Trata-se de uma técnica recorrente no seu trabalho e que reflete o fascínio de Beecroft pela junção e formação de grupos, um elemento típico do estilo esta artista.