As imagens dos desfiles, essas, todos as vemos - seja nos artigos sobre as coleções, seja através da lente de um fotógrafo. E os bastidores? Com uma organização meticulosa que requer uma preparação incansável por parte de hairdressers, maquilhadores, criadores e stylists - o backstage não é, por vezes, tão glamoroso como pensamos.





E, no que respeita ao modelos, os protagonistas da passerelle, há sempre compassos de espera entre desfiles.

Afinal, o que fazem eles enquanto esperam por toda a preparação, e como gerem o tempo disponível para descansar? Há quem aproveite para escrever no diário, quem passe o tempo a comentar com os amigos as redes sociais, e quem aproveite para fazer boomerangs no line-up.



Veja o vídeo, abaixo.