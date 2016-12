pub

A estação fria está repleta de contrastes, tendências inspiradoras, novas cores e estampados inovadores. O xadrez é uma das sugestões mais fortes para este outono/inverno e a Lee® empenhou-se em criar peças irreverentes, originais e que fossem visualmente atraentes. O tartan transporta-nos para verdadeiros ambientes campestres e ainda hoje faz lembrar as vestes dos trabalhadores rurais. No entanto, transformou-se num ícone de moda e ocupa já um lugar de destaque no guarda-roupa de homens e mulheres um pouco por todo o mundo. Desde vestuário a acessórios, as peças em xadrez são cada vez mais frequentes e marcam presença em diversas ocasiões. Devido ao seu caráter versátil, têm a capacidade de transmitir elegância e descontração em simultâneo.