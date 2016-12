Vestidos estampados com padrões florais e geométricos, saias axadrezadas e camisas com folhos são algumas das peças-chave.

A marca italiana Lariga acaba de lançar o catálogo deste outono/inverno, do qual se destacam a multiplicidade de materiais, cores e inspirações.

Os coletes de pelo regressam com todo o protagonismo, assim como as peças com lantejoulas e aplicações - como é o caso de um dos conjuntos principais da coleção: uma saia e um casaco cravejados com estes elementos.





Para além das tendências principais, a marca quis também destacar esta coleção pela atitude, optando por um modelo de camisola com a frase "Woman Want Respect".