Catch my Legs lança a coleção de Outono/Inverno 2016/17, uma edição dedicada a mulheres modernas, exigentes e ativas, que cada vez mais procuram peças simples, looks rápidos, versatéis mas sobretudo adaptáveis às rotinas. Peças em algodão, seda e veludo exaltam os padrões contemporâneos e poderosos.Como peça-chave, é apresentado o body inovador e multifacetado: urban-fitness. Com transparências estratégicas, esta peça exibe uma silhueta perfeita para a mulher de hoje que gosta de aliar o lifestyle saudável com as novas tendências. Esta peça pode ser usada em qualquer contexto urbano, seja social ou desportivo. Do trabalho, do café com as amigas, da ida ao shopping diretamente para o ginásio. Uma peça sem desculpas - DRESS&GO!



A elegância, exclusividade e os tons neutros não servem para definir a mulher, mas para a destacar entre as massas, refletindo a liberdade de quem as usa.