Com a estreia do clássico da Disney A Bela e o Monstro são muitas as pessoas que estão a voltar-se novamente para o merchandising do filme. Que o diga a cadeia de lojas inglesa Primark que lançou um porta-moedas feito à imagem da personagem Chávena Chip do filme de animação e que esgotou de imediato em quase todos os espaços da marca. O sucesso foi tal que o acessório está a ser vendido no eBay a preços que rondam os €20.