Os melhores looks da Semana da Moda de Nova Iorque.

O Melhor do Street Style em Nova Iorque

pub

Com o início da Semana de Moda de Nova Iorque, onde estão a ser apresentadas as propostas dos criadores para o outono-inverno de 2017, selecionámos os melhores looks de Street Style da cidade que nunca dorme.