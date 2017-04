A coleção outono-inverno 17/18 foi apresentada no dia do arranque do Portugal Fashion, em Lisboa.

Para apresentar a coleção La Mer Qu’on Voit Danser, Pedro Pedro partiu de uma série de contradições que resultam em peças de desenho bizarro, formas deformadas, pormenores excessivos e volumetrias exageradas.





Os materiais variam entre as borrachas com acabamentos waterproof e termocolados, conjugados com algodões encerados e lãs merino. As cores incluem o azul-royal, o branco, o preto, o vermelho e o verde-garrafa.





As botas de borracha rematam um look que descobre no mar e na pesca a metáfora da incerteza dos tempos.