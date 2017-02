pub

A marca portuguesa Eureka Shoes acaba de lançar a coleção para a próxima primavera. A nova linha intitulada 'Garden' é repleta de tons quentes. A própria campanha é inspirada na paleta exótica de um jardim de verão, entre as flores e um certo romantismo.





Esta nova estação traz linhas marcantes e combinações de cores atraentes. As peles fundem-se com a delicadeza dos detalhes florais, misturados com um mood sporty, através de solas irreverentes, ou detalhes como cordas e peças metálicas, redes e perfurados.