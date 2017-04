pub

Inspirada nas tendências urbanas, a coleção do próximo outono/inverno da Eureka Shoes representa um espírito robusto, sob diferentes perspetivas, pelas proporções dos acessórios no calçado. Os detalhes românticos e bucólicos como bordados são apresentados lado a lado com pormenores de inspiração militar. O espírito sporty urbano está também presente, embora assumindo um perfil menos atlético.