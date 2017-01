pub

A música "Diamonds and Rust", de Joan Baez, rodava em fundo, quando a primeira criação de John Galliano para Maison Margiela surgiu na passerelle. Um dos criadores a apresentar a coleção de alta-costura para a próxima primavera/verão, Galliano surpreendeu, quer pelo conceito, quer pela inspiração desta proposta. As referências à geração digital, quase ininterruptamente ligada às redes sociais, e ao efeito que isso tem na humanidade, são evidenciados em longo dos coordenados apresentados. Por um lado, a urgência de se estar ligado à terra, ao mundo real, por outro, a compulsiva necessidade de estar sempre contactado.



Sobressaem as misturas de tecidos, cores e padrões, e sobretudo os rostos que vão surgindo nos conjuntos, concebidos pelo artista Benjamin Shine.