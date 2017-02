A 12 de fevereiro a casa Christian Dior celebra os 70 anos do primeiro desfile do criador e do lançamento do famoso New Look. Celebramos a data com 20 factos sobre a casa Dior.

11. Vestido Christian Dior, 1956, no livro Dior by Christian Dior (foto_Laziz Hamani)

10. Pormenor de vestido Christian Dior, 1955, no livro Dior by Christian Dior (foto_Laziz Hamani)

9. Vestido Christian Dior, 1954, no livro Dior by Christian Dior (foto_Laziz Hamani)

8. Pormenor de vestido Christian Dior, 1952, no livro Dior by Christian Dior (foto_Laziz Hamani)

7. Vestido Christian Dior, 1949, no livro Dior by Christian Dior (foto_Laziz Hamani)

6. Conjunto Christian Dior, 1947, no livro Dior by Christian Dior (foto_Laziz Hamani)

2. O tailleur Bar (1947), que representa o New Look

1. Apresentação da primavera/verão 1947, o desfile do New Look

pub

Quando Christian Dior escreveu a sua autobiografia estavam vividos dez intensos anos sobre o seu primeiro desfile em 1947, mas ele não poderia imaginar o que os próximos 60 reservariam. A história da marca dava o argumento perfeito não de um filme mas de uma série (não só porque estas até estão na moda mas também porque atravessar sete décadas de história exige muita contextualização e personagens) com algumas pinceladas de contos de fadas, ou não fosse o objetivo do protagonista tornar as mulheres bonitas e felizes. Afinal, há princesas e rainhas que se cruzam em salões perfumados com divas do cinema. Há um protagonista que passa de anti-herói a conquistador e dá início a uma espécie de dinastia em que os sucessores não são definidos por laços de sangue, mas por um escrutínio tão rigoroso que quase parece um chamamento divino. Há um cenário que por acaso até se assemelha mais a um palácio do que a um quartel-general, bem no coração de Paris. Há a curiosidade da imprensa e uma legião de fãs (nem todas as mulheres podem comprar Dior, mas todas podem admirar as suas criações nas montras ou nas páginas das revistas). Há drama, morte e genialidade, casamentos e funerais. E há a base da trama que é um negócio de milhões que se tornou um sucesso mundial. O New Look não foi apenas um desfile ou uma tendência que "pegou", foi uma revolução e o início da moda como a conhecemos hoje. Aqui ficam 20 factos ou curiosidades sobre a casa Dior e o seu fundador que explicam o sucesso da marca que começou com o New Look.

- Christian Dior abriu a sua casa de moda em nome próprio no final do ano 1946, a 16 de dezembro. O desfile de apresentação da primeira coleção (primavera/verão 1947) aconteceu a 12 de fevereiro do ano seguinte.

- O primeiro desfile da marca foi também o lançamento do perfume Miss Dior.

- Quando Christian Dior abriu começou a sua marca tinha 41 anos e já tinha sido co-proprietário de uma galeria de arte, já tinha feito figurinos para filmes de Hollywood (Marlene Dietrich foi uma das suas amigas e clientes mais famosas) e tinha estado até então a trabalhar com Lucien Lelong (criador de moda em Paris).

- O nome New Look nasceu de uma exclamação de Carmel Snow, editora chefe da revista Harper’s Bazaar americana que no fim do primeiro desfile disse "It’s such a New Look!"

- O nº 30 da Avenue Montaigne, em Paris, tem sido desde sempre a casa-mãe da marca Christian Dior.

- O Bar Suit é o fato que ficou na história como símbolo do New Look. É composto por um casaco branco arquitetonicamente cortado e uma saia rodada de pregas preta com bainha descida pelo meio da perna.

- Christian Dior foi o fundador da marca, mas depois da sua morte em 1957 outros criadores lhe sucederam. Yves Saint Laurent (1958-1960), Marc Bohan (1961-1989), Gianfranco Ferré (1989-1996), John Galliano (1997-2011), Raf Simons (2012-2015) e Maria Grazia Chiuri entrou em 2016 e é a primeira mulher na liderança criativa da casa.

- Desde a década de 1940 que a casa mantém uma ligação especial a Hollywood. As atrizes que usaram vestidos Christian Dior para receber o Óscar de melhor atriz: Elizabeth Taylor usou o vestido Soirée à Rio (em 1961, por Marc Bohan) pelo filme Butterfield 8, Reese Witherspoon por Walk the Line (em 2006), Jennifer Lawrence por Silver Linings Play Book (em 2013).

- A casa Dior foi a escolha de muitas noivas famosas ao longo das últimas décadas. A princesa Soraya no casamento com o Sha do Irão (1951), Farah Diba para casar com o Sha do Irão (1959), a rainha Silvia da Suécia (1976), a Rainha Noor da Jordânia, princesa Carolina do Mónaco, Cristina Onassis (1984), Melania Trump (2005).

- Oito era o número da sorte de Christian Dior.

- Em julho de 1947 a casa Dior faz o seu primeiro desfile fora de França, em Sidney na Austrália. Em 1959 houve um desfile em Moscovo que reuniu onze mil pessoas para assistir.

- Christian Dior lançou três livros: Talking about Fashion (1951), The Little Dictionary of Fashion (1954) e Dior by Dior (1956). Este último é uma auto-biografia.

- Christian Dior foi capa da revista Time em março de 1957, viria a morrer em outubro desse ano.

- Em 1955 Christian Dior deu uma palestra na Sorbonne e reuniram-se quatro mil pessoas para o ouvir.

- Em 1967 nascem as linhas de prêt-à-porter e de bébé da marca. A inauguração da loja Baby Dior, na Avenue Montaigne, em Paris, é feita pela princesa Grace do Mónaco.

- A casa Dior fez, em 1947, um desfile privado na embaixada francesa em Londres com a presença da rainha (mãe) e da princesa Margarida, no qual a princesa encomendou o vestido do seu 21º aniversário, que usa no famoso retrato de Cecil Beaton.

- Christian Dior foi o primeiro francês a entrar no mercado de moda americano.

- Em 1953 Christian Dior começou a sua parceria com Roger Vivier, o criador de sapatos.