As propostas de Domenico e Stefano para o próximo inverno que fez desfilar muitas estrelas e coroas. O desfile contou com a participação de rostos conhecidos, tais como as irmãs Stallone, Sofia Richie, Cameron Dallas ou Aston Mahone.Este tratou-se de um desfile protagonizado por millenials e dedicado a millenials. Uma forma de a marca italiana se aproximar das novas gerações. Já a última campanha da Dolce&Gabbana, primavera/verão 2017, assim tinha feito notar, com Zendaya como protagonista.