O cenário escolhido para o lançamento da primeira coleção de Alexa Chung foi uma igreja dinamarquesa, situada em Regent’s Park, Londres. Foi quase que uma espécie de casamento, com o altar da igreja decorado com flores, uma modelo vestida de noiva e uma ‘chuva’ de confettis cor-de-rosa no final do desfile.

Entre os convidados, não faltaram as amigas Daisy Lowe e Pixie Geldof, assim como outros nomes importantes do mundo da moda, como Natalie Massenet e Justin O’Shea. Ao todo, desfilaram 20 modelos ao som do coro infantil Capital Children’s Choir, que interpretou temas dos The Zombies e The Beach Boys.