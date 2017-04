Por muito diferentes que sejamos, a verdade é que todas sonhamos com uns ténis assim. Os novos Ultra Boost X da Adidas foram desenhados para proporcionar a todas as mulheres a derradeira experiência e a melhor performance no que respeita à corrida. Criados como o perfeito reflexo da silhueta do pé em movimento, os novos ténis tiram partido do sistema Aramis, uma tecnologia que permite analisar com detalhe cada ponto do pé, determinando onde precisamos de mais suporte ou de mais espaço. Se a descrição técnica já é suficiente para nos convencer, calçar estes novos ténis dissipa qualquer dúvida ou hesitação. Elásticos e confortáveis como uma meia (a ausência de costuras ajuda e muito!), ajustam-se ao pé na perfeição, garantindo o suporte perfeito, mas também doses certas de energia, durabilidade, resistência e leveza. São muitos adjetivos, sabemos disso, mas todos inteiramente justos. Afinal, sabemos do que falamos: a Máxima marcou presença no Troia Resort, onde a Adidas apresentou oficialmente os novos Bosst X a um grupo de jornalistas e bloggers. Treinámos com o PT Paulo Teixeira, fizemos aulas de alongamentos com a Susana Feitor e ainda arriscámos no hip-hop. E os Ultra Boost X revelaram-se perfeitos para cada investida! Os novos ténis já estão à venda em lojas Adidas ou em

www.adidas.com

por €180.