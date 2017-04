pub

O porta-moedas em forma da personagem Chávena Chip do filme A Bela e o Monstro foi posto à venda na Primark e o sucesso tem sido tal, que já está esgotado em muitos pontos do mundo.A procura tem sido tanta que há já quem tenha optado por colocá-lo à venda no eBay . O preço bastante apetecível (£4) também está a fazer com que muitos fãs do filme A Bela e o Monstro corram até às lojas na tentativa de conseguirem a pequena chávena tão emblemática da Disney.Ângela Mata