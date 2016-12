O acessório com pérolas que toda a gente quer

A simbiose mágica da concha espiral e do nácar perlífero formam o substracto criativo da nova colecção PEARL SHELL. O conjunto de anel, brincos, pregadeira e colar, em prata de lei com banho de ouro e pérolas barrocas, é uma evocação à história natural e ao que de mais belo a criação evolutiva do mundo aquático nos legou.