Além de ser uma das atrizes mais promissoras da sua geração, Alicia Vikander é um ícone de estilo e musa de marcas como a Louis Vuitton. Durante as suas férias em Ibiza e Formentera, em Espanha, com o namorado e também ator Michael Fassbender, todos os olhos estavam postos no vestido-kaftan que usou numa das suas idas à praia.

De férias nas Ilhas Balneares, Alicia optou por um look descontraído e romântico: simples e com um toque de boémio, o vestido-kaftan em azul com bordados vermelhos é da gigante espanhola Zara e pode encontrá-lo nas lojas da marca. Para compor o look, Vikander usou um biquíni vermelho com bolas brancas da marca & Other Stories.

À semelhança do que já ocorreu quando celebridades como Olivia Palermo ou Bella Hadid surgiram com peças da Zara, o vestido-kaftan, disponível por €39,99 e já da nova coleção da marca, promete tornar-se um best-seller.