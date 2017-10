Trata-se de um vestido da nova coleção da Zara e que, à primeira vista, não parecia ser um vestido fácil de usar. Não porque seja demasiado atrevido, ou porque tenha estampados complicados, mas por ser um vestido muito justo e de comprimento médio.

À partida, não imaginávamos que assentasse bem a uma mulher com algumas curvas, no entanto, Sara Carbonero veio provar que não é bem assim. A jornalista espanhola publicou recentemente uma imagem no seu Instagram, onde surge com um desses vestidos em versão cinzenta e botões dourados.