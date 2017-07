As escolhas das irmãs Middleton roubam, por norma, todas as atenções. Desta vez, foi Pippa quem se destacou numa das suas primeiras fotografias depois do casamento, em Wimbledon, Londres.

O vestido é trabalhado à mão com uma malha de flores em tom rosado, tem a assinatura da marca Self-Portrait e está disponível no site net-a-porter.com por €485.

A Self-Portrait é já uma das marcas mais seguidas por outras celebridades, como as irmãs Jenner ou a atriz Demi Moore.