Os convidados da celebração de Ano Novo da família Trump em Mar-a-Lago, na Flórida foram recebidos por uma passadeira vermelha. A propriedade, construída em 1922 em Palm Beach, é conhecida como a "Casa Branca de Inverno", assim baptizada pelo próprio presidente Donald Trump.

Como acontece todos os anos, Trump organizou um jantar seguido de uma festa para receber o novo ano acompanhado de vários políticos e empresários influentes, que pagaram até 750 dólares por entrada. Mas quem atraiu todos os flashes foi a primeira-dama, que usou um vestido com milhares de lantejoulas e aplicações florais da Erdem, do canadiano Erdem Moralioglu, avaliado em 4395 euros (agora à venda em saldos por €3.075), e que já esgotou no site marca e em várias lojas online.

A silhueta midi do vestido é inspirada nos anos 40, com um colarinho alto e mangas curtas drapeadas e a seda bordada com lantejoulas cor-de-rosa. Melania Trump optou por não usar o cinto em seda azul que fazia parte da peça original.

Nas últimas semanas, a Erdem também tem dado que falar por causa da futura mulher do Príncipe Harry. Há rumores de que Meghan Markle poderá pedir à marca para desenhar o vestido de noiva, já que foi várias vezes vista a entrar para o atelier de Erdem Moralioglu, em Londres.