Está em todo o lado. O vestido azul sem ombros da Zara que esgotou nos primeiros dias em que chegou às lojas, ainda no verão de 2016, é agora um sucesso na Internet – ao ponto de lhe terem dedicado um Tumblr. The blue Off the Shoulder Dress from Zara é o nome da página criada pela humorista Lulu Krause e que reúne dezenas de fotografias de mulheres de todo o mundo que vestem o já conhecido vestido da marca espanhola.

Para a humorista, tudo começou como uma brincadeira. No verão de 2016, depois de ter reparado que muitas pessoas o vestiam, começou a tirar e coleccionar fotografias sempre que via alguém a passear-se pelas ruas de Nova Iorque com o vestido azul. Com a ajuda dos seus amigos, que começaram a enviar-lhe também imagens sempre que se cruzavam com alguém que vestia a peça, conseguiu reunir uma quantidade inesperada de imagens.

Será que a Zara vai voltar a fabricar a peça para colocar novamente o vestido à venda?