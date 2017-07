Do veludo ao tule, Juliana Herc brincou com os tecidos e as suas texturas para imaginar peças que as mulheres vão querer vestir neste verão. Da coleção fazem parte calças em tecidos brilhantes, vestidos compridos com sobreposição de folhos e algumas transparências. A escolha dos materiais e a irreverência dos cortes são dois dos destaques da estação.