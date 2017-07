Já num mood festivalesco, a Ray-Ban lançou vários modelos de óculos de sol e armações para esta estação. As novidades são o modelo Ja-Jo (€149), num formato redondo extragrande e com lentes coloridas como o pêssego, o amarelo, o verde, o rosa, o branco e o azul-claro, características que reavivam o espírito dos anos 60; e o novo Ray-Ban Round Double Bridge (€ 139) , um modelo arredondado em acetato, disponível em duas versões – armação amarela combinada com lentes dégradé azul e verde ou armação em preto clássico com lentes verdes. Sobressaem também os novos tons dos Ray-Ban Double Metal Brid g e (€179), em tons lisos como o verde e o cinzento ou em dégradé (em azul).





Aviator (€ 149) tem novas cores como pastéis suaves em dégradé, que combinam com as armações bronze polido; e o Clubmaster (€ 159) , por exemplo, ganha uma nova aparência contemporânea com os aros metálicos em bronze, tonalidades como o castanho e lentes minerais em dégradé, para um efeito caleidoscópico divertido.



