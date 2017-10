Após anos de especulação, os fãs de O Sexo e a Cidade têm finalmente uma resposta definitiva: o terceiro filme da série "não vai ser feito", declarou Sarah Jessica Parker à Extra TV. Sem esconder a desilusão, a atriz que deu vida a Carrie Bradshaw durante 13 anos acrescentou ainda que já existia um guião pronto e que está "desapontada por não poder contar a história e viver a experiência. Estou triste pelo público que pediu um novo filme".





Embora não exista ainda uma explicação oficial para o cancelamento do projeto, o jornal The Daily Mail afirma que as exigências da atriz Kim Cattrall, que interpretou Samantha, foram a principal razão para a desistência de toda a produção. O jornal alega que Cattrall exigiu a produção de outros filmes que a atriz tinha em desenvolvimento, caso contrário não assinaria contrato para a nova sequela. Há quem diga, por outro lado, que a base das exigências foi a enorme disparidade entre o valor pago a Sarah Jessica Parker e os ordenados dos restantes elementos do elenco.





Nenhuma destas acusações foi de facto confirmada (embora um ator do elenco, Willie Garson, tenha partilhado a notícia do The Daily Mail no twitter em jeito de concordância), mas uma coisa é certa: Kim Cattrall nunca quis fazer parte deste novo filme. Já o tinha dito em entrevistas e agora repete-o no twitter: "A única exigência que fiz foi dizer que não queria fazer um terceiro filme… e isso já foi em 2016."





Entretanto Kristen Davis, a atriz que interpretou Charlotte na série, veio também confirmar o cancelamento do projeto às redes sociais. "É verdade que não vamos conseguir fazer um terceiro filme. Gostava que tivesse sido possível fazer um capítulo final, à nossa maneira, para completar as histórias das personagens." Davis agradeceu ainda todo o carinho e apoio dos fãs.