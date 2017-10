Há vestidos que não conseguimos esquecer e o Versace usado por Jennifer Lopez no ano 2000 é um deles. Foi pelo braço de Puff Daddy, seu namorado na altura, que a cantora surgiu nos Grammys do ano 2000 com o vestido que marcou a história das passadeiras vermelhas e se tornou um dos primeiros fenómenos virais de moda na Internet. Agora, a plataforma Pretty Little Thing lançou uma versão muito semelhante, por apenas €42, que quer repetir a proeza

No ano 2000, quando o poder da Internet (e da imagem de moda) estava longe do que é hoje, o sucesso deste vestido hiperdecotado chamou a atenção da Google, que percebeu que os utilizadores queriam ver (além de ler). Surgiu assim a Google Images, na sequência dos milhares de pedidos de utilizadores que queriam ver mais do vestido. O ex-CEO da Google, Eric Schmidt, afirmou, em 2015, que aquela "foi a pesquisa mais popular que já tivemos".

Muitos anos depois, o icónico vestido com padrão tropical volta a surgir, mas, desta vez, a etiqueta não marca um preço Versace. Esta versão está disponível por apenas €42 e à venda neste site. Infelizmente, o preço não inclui um convite para desfilar na red carpetde Hollywood.