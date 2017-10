Saias, camisas, calças ou blusões, o que importa é o material. A ganga é a nova protagonista do editorial da linha Trafaluc da Zara. Os looks integrais denim são uma das tendências da próxima estação e a marca do grupo Inditex é uma das melhores inspirações para criar esses visuais.

Com pérolas, aplicações e bordados, na próxima estação a ganga quer-se escura e uniforme. Além disso, voltam também a surgir as clássicas camisas ao estilo cowboy, de colarinhos bicudos, e os blusões oversized.