Sky Bar, Hotel Tivoli Oriente

É preciso subir 16 andares para chegar ao topo do Tivoli Oriente onde, num espaço amplo e sofisticado, descobrimos o Sky Bar. A novidade do Hotel Tivoli Oriente convida-nos a descobrir a vista panorâmica para a zona oriental da cidade ao mesmo tempo que experimentamos pratos asiáticos. Também o interior do espaço – decorado com sofás geométricos, tons prateados e portadas transparentes – revisita o Oriente. Mas a chave da tranquilidade do Sky Bar é a carta de bebidas, que se divide entre os cocktails de autor (€13), os sumos naturais (€7,50) e os mocktails (€8) e propõe um paring perfeito com finger food (minipregos do lombo a €20 ou nachos com queijo cheddar a €9,50) e combinados de sushi para partilhar (30 peças, €60).

Tivoli Oriente, Av. D. João II, Parque das Nações, Lisboa. Tel. 21 891 51 00. Aberto das 17h à 1h.

Nikkei, Vela Latina

Chama-se Nikkei e acaba de trazer uma frescura amazónica à zona das Docas, em Lisboa. O novo restaurante do Vela Latina tem um conceito de cozinha japonesa e peruana, que vai da decoração aos cocktails, e duas novas esplanadas viradas para o Tejo. Viviane Leote, a curadora do espaço, tornou-o autêntico e cosmopolita. "Como estamos rodeados por jardins no exterior, resolvi trazer esse ambiente para dentro da sala. No meio do restaurante, onde existia uma caixa de vidro com plantas, criámos um jardim interior natural fechado, com uma claraboia no teto de onde cai uma cascata de candeeiros", explica, em comunicado de imprensa. Lá dentro, encontramos o Nikkei, uma nova proposta gastronómica de paladares exóticos, que vai de pratos como lavagante fresco com espargos verdes, arroz de coentros com lagosta ou fígado de aves em tarte de maçã.

Doca do Bom Sucesso, Belém, Lisboa. Tel. 21 301 71 18. Aberto de segunda-feira a quinta-feira e domingo, das 12h às 23h, e sexta-feira e sábado, das 12h às 02h.

Mercado, Hotel The Lumiares

É o novo restaurante do chef Miguel Castro e Silva, fica no piso térreo do hotel The Lumiares, em pleno Bairro Alto, e não podia ter mais influências portuguesas, da decoração à carta. O Mercado Simply Portuguese é um restaurante-cafetaria de comida portuguesa que reúne os melhores pratos do chef português de sempre. Desde os pastéis de massa tenra (€1,60) às empanadas de atum com pimentos morrones (€8,50), às tartes servidas com salada (€7,20), às moelas com molho de tomate (€5,50) ou à morcela com cebola e maçã (€5,50), a ideia é sempre petiscar e sair com um paladar mais enriquecido. Na carta também podemos encontrar os clássicos como o arroz de polvo provençal (€11,80), o bacalhau à Brás (€11,50) ou a açorda de camarão com gema (€12,60). Há ainda um menu com sopa, prato principal, bebida e café a €14.

Rua São Pedro de Alcântara. Aberto de segunda a domingo, das 10h à meia-noite.

Spices, Penha Longa

A tão cobiçada comida de rua pan-asiática chegou ao Penha Longa Resort em forma de restaurante. O novo espaço chama-se Spices e, tal como o Midori (que se mantém), a cozinha também fica a cargo do chef Pedro Almeida. O espírito de street food alia-se à partilha e à mesa chegam pratos que percorrem as influências gastronómicas de quatro países: China, Japão, Índia e Tailândia. Na carta surgem petiscos tradicionais destes países como bao de kofta de borrego com raita (€17), patra ni macchi de corvina com chutney de banana, uma especialidade parsi (€6), harumaki de legumes com hortelã e dip de pimenta sancho (€5) ou caranguejo real, morangos, cebolinho, ovas de peixe voador e maionese japonesa (€17).

Estrada da Lagoa Azul, Sintra. Tel. 21 924 90 11. Aberto de terça-feira a sábado, das 19h às 23h.

Digby, Torel Avant Garde (Inglês?)

Inspirado pelo filósofo inglês do século XVII Sir Kenelm Digby, o nome deste restaurante está alinhado com o próprio hotel onde a arte e o design ditam as regras. Asssim nasce o Digby, no Porto, um restaurante que nasce da parceria entre o Torel Avant Garde e a Casa da Comida, onde os sabores clássicos portugueses ganham um toque sofisticado – do pequeno-almoço à carta de bar, dos menus de degustação ao chá da tarde, tudo com a assinatura da Casa da Comida. As cartas foram todas criadas por Miguel Carvalho, o chefe executivo da Casa da Comida, e postas em prática por Pedro Garrido, chefe operacional do Digby, no Porto. Destacam-se, nas novas propostas, pratos com mais de 40 anos como sopa de bivalves e crustáceos ou perdiz de escabeche. O restaurante tem um menu executivo de almoço que muda semanalmente. Inclui entrada, prato e sobremesa e custa €19,50. A cereja no topo do bolo? A vista para o Douro.

Rua da Restauraçao, 336, Porto. Tel. 22 011 00 82. Aberto ao almoço, das 12h30 às 15h, e ao jantar, das 19h30 às 23h.