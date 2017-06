Showcase ModaPortugal é o nome da plataforma que estreou em Paris nos dias 23 e 24 de junho, durante a Semana de Moda Masculina. Trata-se de um projeto promovido pelo CENIT (Centro de Inteligência Têxtil) em parceria com as associações sectoriais ligadas ao universo da moda: ANIVEC/APIV (vestuário), APICCAPS (calçado), AORP (joalharia) e ModaLisboa/Lisboa Fashion Week. É a primeira de uma série de iniciativas para promover o vestuário, o calçado e a joalharia made in Portugal.

A Galerie Perrotin, no famoso bairro do Marais, foi o local escolhido para o evento que contou com a curadoria de Eduarda Abbondanza, diretora da ModaLisboa. "O nosso objetivo é proporcionar uma experiência de moda, cultura e shopping de contacto, criando uma nova interação com o público. Introduzimos outras tipologias de produtos com a intenção de reforçar uma visão abrangente da Moda, ultrapassando largamente a fronteira do vestuário, relacionando-a cada vez mais com a forma como entendemos o mundo. Num mix entre diversas disciplinas, fomos buscar as artes plásticas, o design de produto, o vídeo, a gastronomia, a joalharia, os acessórios e o vestuário", acrescentou Abbondanza.

Nesta primeira edição, estiveram presentes as marcas de vestuário Diniz&Cruz, Litoral, The Board e Vicri, as marcas de sapatos Carlos Santos, Eureka, Nobrand e Senhor Prudêncio e as de joalharia Bruno da Rocha, Eleutério, Liliana Guerreiro e Mimata. A moda de autor esteve igualmente bem representada através dos designers Filipe Faísca, Lidija Kolovrat, Luís Carvalho, Nuno Gama, Ricardo Andrez, Ricardo Preto, Valentim Quaresma e Hugo Costa. Já o lifestyle contou com as mostras de marcas como APrimitiva, Christophe Sauvat, Fine&Candy, Martinho Pita, O João e a Maria, Pelcor, Stabord e Wo Design.

Atualmente, o sector do vestuário em Portugal representa 3,1 mil milhões de euros por ano de exportações e emprega cerca de 90 mil pessoas. Em conjunto, o vestuário, o calçado e a ourivesaria e joalharia são responsáveis por 5,1 mil milhões de euros de exportações e por mais de 140 mil trabalhadores.