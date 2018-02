A coleção que Maria Grazia Chiuri apresentou no desfile da Dior, em 2016, não assinalou apenas a sua estreia na casa de moda francesa, marcou também o lançamento de uma das T-shirts mais conhecidas do momento entre as celebridades e digital influencers. Estampada com a frase "We should all be feminists" [Devíamos ser todas feministas], uma frase de Chimamanda Ngozi Adichie, esta peça retomou a conversa sobre o papel da moda no protesto, e vice-versa. O resultado da venda da T-shirt foi doado à Fundação Clara Lionel, uma organização sem fins lucrativos, fundada por Rihanna, em 2012.

Outra artista que verá as suas criações expostas é Katharina Hamnett, que tem criado slogan T-shirts desde os anos 80. "O poder da slogan T-shirt é que está no teu corpo, então torna-se parte de ti. Não há filtro", afirma, em entrevista à Refinery 29. A sua mais recente criação está centrada no voto do Brexit e diz "second referendum now" [segundo referendo agora].





A acompanhar a exposição principal estará T: A Typology of T-shirts, um conjunto de fotografias do livro da fotógrafa americana Susan Barnett, com o mesmo nome. Esta segunda explora a relevância cultural das imagens gráficas das pessoas que usam T-shirts na rua. Vivienne Westwood, que teve um papel central na transformação da T-shirt em forma de expressão e significado cultural, terá uma secção inteira dedicada ao seu arquivo privado.