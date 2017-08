A campanha foi fotografada num armazém industrial e aposta em looks descontraídos, mas com pormenores arrojados. O vermelho-tijolo e o preto são cores predominantes em toda a coleção, algures entre a sofisticação da cidade e a descontração de quem gosta de brincar com as tendências de moda.

As carteiras chegam em diversos tamanhos e formas enquanto os colares apostam numa elegância mais discreta. Já os brincos e os óculos de sol aparecem em tamanhos e formatos exuberantes dando um toque de irreverência aos looks.